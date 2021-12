Persoonlijk Grote chaos? Misschien biedt een personal organizer soelaas Stapels post op het dressoir, nog altijd de Duplo in de woonkamer, overal slingert was en de kast hangt vol kleding die niet gedragen, maar ook niet weggegooid kan worden. Een opruimhulp of professional organizer kan dan uitkomst bieden. ‘Na de eerste sessie voelde ik al een enorme opluchting.’

