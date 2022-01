Persoonlijk Dag bedrijfsleven, hallo overheid: drie overstappers vertellen Je hebt carrière gemaakt in het bedrijfsleven, maar bent toe aan iets anders. Wat doe je dan? Deze drie mensen stapten onlangs over naar de overheid. Ze krijgen minder salaris, maar halen meer voldoening uit hun werk. ‘Hier kun je dingen bereiken zonder bluf en poeha.’

