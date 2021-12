Bestuur Opvang voor gevallen bestuurders Uit het vertrouwde nest gestoten of gestapt. De paniek slaat toe. Niet langer een auto van de zaak. Geen secretaresse. En vooral: een lege agenda. Vrienden beloven voor jou rond te kijken naar een nieuwe baan, maar wie zit er te wachten op een manager van middelbare leeftijd die carrière heeft gemaakt bij een en hetzelfde bedrijf? Over begeleid zelfonderzoek dat in het begin voelt als skiën in de mist.

