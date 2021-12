Buitenland 'Het regime van de taliban is gedoemd te mislukken' Vier maanden na zijn gesprek met het FD en zijn vlucht uit Afghanistan blikt politicoloog Omar Sadr terug op die turbulente laatste dagen in Kabul. Maar ook vooruit: Afghanistan moet op Nederland gaan lijken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Het regime van de taliban is gedoemd te mislukken' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren