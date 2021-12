Jaar in interviews Ellen Windemuth: 'Luchtvervuiling is de lelijke broer van klimaatverandering' Documentairemaker Ellen Windemuth (61) maakt zich ernstig zorgen over de gezondheid van de omwonenden van Tata Steel in IJmuiden. Ze werd jarenlang weggezet als 'zeurende import'. Maar dit jaar draaide de opinie en deden ruim 1100 mensen aangifte tegen de staalfabriek.

