Bouw Het Rijk stuurt stevig op sterke groei datacenters Er is maatschappelijke ophef over datacenters die door lokale bestuurders en gemeenteraden worden doorgedrukt. Maar Economische Zaken omcirkelde zelf deze groeilocaties en Binnenlandse Zaken heeft die strategie verankerd in het Rijksbeleid.

