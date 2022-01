Milieu en klimaat In overstroomde sponsstad Zhengzhou twijfelen inwoners niet aan de klimaatopwarming Nederland worstelt met klimaatverandering. Hoe staat het in andere landen? China zoekt een deel van de oplossing in het creëren van ‘sponssteden’, die hevige regenval moeten absorberen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In overstroomde sponsstad Zhengzhou twijfelen inwoners niet aan de klimaatopwarming Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren