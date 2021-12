Tegenslag ‘Een enorme knol, vijf bij vijf centimeter’ Als jeugdarts en wetenschapper had Mascha Kamphuis altijd bergen energie. Totdat een tumor in haar hoofd werd ontdekt en ze een ingrijpende operatie moest ondergaan. Sindsdien leert ze leven met hersenletsel. ‘Als me voor de eerste keer iets lukt, dan ben ik extra blij, zoals een kind.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Een enorme knol, vijf bij vijf centimeter’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren