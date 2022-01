Zorg Vijftien jaar zorgstelsel: een compromis dat nooit af is Marktwerking doet de gemoederen in de zorg hoog oplopen, al sinds de invoering van het zorgstelsel in 2006. Solidariteit en beheersing van kosten waren twee belangrijke pijlers onder het stelsel dat vooral een verzameling compromissen is. Inmiddels zijn de kosten opgelopen tot bijna €50 mrd en wordt hardop afgevraagd of het houdbaar is.

