Tegenslag 'Het is alsof ik door een rietje kijk' Ondernemer en spreker Jurjen van Houwelingen had zo veel succes dat hij een tikje verwaand raakte. Een cyste in zijn hersenen maakte abrupt een eind aan zijn zorgeloze leven. 'Dagbesteding. De term alleen al doet al mijn nekharen overeind staan.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Het is alsof ik door een rietje kijk' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren