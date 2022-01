Toerisme en recreatie Russische oligarchen ontdekken toerisme als nieuw wingebied Russische miljardairs investeren grote bedragen om afgelegen gebieden te ontwikkelen tot bestemmingen voor internationaal toerisme. Ze mogen wel iets terugdoen voor hun land, nu ze zo hebben geprofiteerd van geëxplodeerde grondstoffenprijzen, vindt het Kremlin.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Russische oligarchen ontdekken toerisme als nieuw wingebied Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren