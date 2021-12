Samenleving Mediafenomeen Diederik Gommers blijft uitkijken naar het gewone, oude leven 2021 was het tweede jaar voor intensivistenvoorman Diederik Gommers als nationale bekendheid. En mogelijk ook het laatste, want in februari eindigt zijn termijn als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, en daarmee zijn lidmaatschap van het Outbreak Management Team. Ook voor Gommers was 2021 een achtbaanrit, getuige dertien citaten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Mediafenomeen Diederik Gommers blijft uitkijken naar het gewone, oude leven Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren