Persoonlijk Soms is al die positiviteit even niet gepast Volgens de Amerikaanse psychotherapeut Whitney Goodman moeten we af van giftige positiviteit. Ja, optimisme is gezond, maar doordat we makkelijk vervallen in oneliners als ‘gewoon blijven lachen’ bespreken we niet hoe iemand zich echt voelt. ‘Ook emoties als angst, boosheid en verdriet hebben een functie.’

