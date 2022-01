Werk & geld Hoe (on)verstandig is een aflossingsvrije hypotheek? Op de oververhitte woningmarkt kiezen huizenkopers weer vaker voor een deels aflossingsvrije hypotheek. Daarmee gaan de maandelijkse woonlasten immers flink omlaag. Maar, waarschuwen experts: ‘Staar je niet blind op dat voordeel, want nadelen zijn er ook.’

