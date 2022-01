Achtergrondgesprekken

'Ik wil geen boze ogen van de Marokkaanse gemeenschap op me gericht weten'

Souad El Markhous ontvluchtte Marokko omdat ze wilde studeren. In Nederland klom ze op van schoonmaakster tot directeur van een bouwbedrijf. Inmiddels is ze gepokt en gemazeld in het zakendoen in een mannenwereld. En in het combineren van twee culturen, dat ook. 'Het is soms een spagaat.' Deel 23 in de serie Achtergrondgesprekken.