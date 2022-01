Persoonlijk Deze bazen vinden dat ze best wat minder kunnen werken Als directeur of ondernemer leiden ze een bedrijf. Dat doen ze vier dagen in de week. De invulling van hun vrije dag verschilt. Maar ze zijn het er unaniem over eens dat ze een betere baas zijn doordat ze wekelijks hun tijd één dag aan iets anders besteden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Deze bazen vinden dat ze best wat minder kunnen werken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren