Europa Sicilianen zien forse klimaatverandering als een kans Sicilië warmt in rap tempo op. Dat betekent brullende ventilatoren, maar ook nieuwe teelt. Tropische fruitsoorten zoals mango, avocado en papaja verdringen de citrusbomen. FD toog naar Floridia, waar de thermometer een Europees hitterecord noteerde. ‘Een welkome shock.’

