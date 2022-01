Werk & geld De businesscoach op Insta doet vooral wat fijn voelt De eigen klanten lijken lyrisch, de wetenschap is kritisch. Zelfbenoemde businesscoaches die trainingen verkopen via sociale media roepen snel vraagtekens op. Zijn ze betrouwbaar en maken ze hun beloften waar?

