Tegenslag 'Altijd maar werken, het kostte bijna mijn leven' Een 60-urige werkweek was normaal voor Isabella Bruggenkamp, directeur van een bedrijf dat organisaties medisch advies geeft over ziekteverzuim. Totdat een ernstige darmbloeding haar bijna het leven kostte, waarna ze zelf depressief thuis kwam te zitten. Dat toegeven kostte moeite. 'Ik kan nu meer voor mensen betekenen.'

