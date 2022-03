Illustratie: Cyprian Koscielniak voor het FD.

Een tijdje geleden mocht ik spreken op het jubileumfeest van een headhunterskantoor. Een verrassende keuze, want voor zo’n setting denk je misschien niet direct aan een predikant als hoofdspreker.

Het verzoek kwam niet uit de lucht vallen. Met de directeuren van het kantoor voerde ik in de loop der jaren gesprekken over zien en gezien worden. Hoe doe ik de ander recht? Hoe weet ik de ander op de juiste waarde te schatten, zonder vooroordelen en foutieve beeldvorming? Wat kunnen we daarover leren van religieuze bronnen?

Het werk van een headhunter was mij volstrekt vreemd. In de kerkelijke wereld weten gemeente en predikant elkaar doorgaans zonder hulp van een intermediair te vinden. Ik verdiepte me in de werkzaamheden van een headhunter en ontdekte tot mijn verrassing veel parallellen met wat een predikant doet. De link is eenvoudig gelegd. Het woord ‘religie’ komt uit het Latijn en letterlijk vertaald betekent het verbinden. Eigenlijk is de headhunter (als hij of zij de taken ernstig neemt) bezig met een religieuze zaak: het verbinden van mensen aan elkaar om een betere toekomst mogelijk te maken voor alle partijen.

Dat gaat niet vanzelf. Een zekere fijngevoeligheid is nodig om mensen in te schatten en om iemand te zien zoals hij of zij ten diepste is. En het vraagt om openheid, ook als de ander je niet direct aanstaat of als de ander in eerste instantie juist verkeerde associaties oproept. Die associaties kunnen ons op het verkeerde beeld brengen. Dat is een gemiste kans voor alle partijen.

Een voorbeeld uit mijn tijd in Londen, waar ik predikant was van de Dutch Church. Op deze historische plek werden talloze activiteiten georganiseerd. Bij lunchbijeenkomsten voor het zakenleven kwam regelmatig een dertiger met lang en vet haar, in een groezelig T-shirt. Zijn uiterlijk paste in het geheel niet in de formele setting van de City of London. Dikwijls stond hij alleen te lunchen, ietwat verloren, in een hoek. Ik raakte met hem aan de praat en we besloten een borrel te gaan drinken. Hij bleek een bijzonder interessant levensverhaal te hebben. Afgestudeerd in rechten en filosofie en nu werkzaam als associate professor aan een beroemde universiteit in Londen. Misschien was hij wel een van de briljantste Nederlanders in de stad. Alleen hadden wij daar geen aandacht voor. We liepen aan hem voorbij. Hij vertelde me dat zijn uiterlijk voor hem ook een soort statement was, een uitdrukking van zijn non-conformisme. Hij hield ook mij een spiegel voor, want ik trok lange tijd mijn conclusies uit het eerste beeld dat hij bij mij opriep.

De ander inschatten. Ons een beeld maken van de ander. Daar zijn we eigenlijk constant mee bezig. En het is van alle tijden. We kunnen niet zonder. Tegelijk schuilt er een gevaar in. Je laat de ander immers samenvallen met het beeld dat je van hem of haar gecreëerd hebt. Het is ook een centrale oproep in de Bijbelse verhalen om je niet vast te klampen aan de beelden die je van een ander­ hebt gemaakt. Een van de tien geboden uit de Bijbel gaat precies daarover: je mag je geen gesneden beeld maken. Van God niet. Maar ook niet van de ander.

Vervelende pester

Hoe vaak doen we elkaar daarmee wel niet tekort. Ik zie het al gebeuren op de basisschool van mijn kinderen. ‘Jan, je weet wel, die jongen met ADHD.’ Alsof Jan niet meer is dan zijn ADHD. De aandoening zal ongetwijfeld grote invloed hebben op zijn ontwikkeling maar hij heeft nog steeds zoveel talenten en mogelijkheden. Dus dit is Jan, een mens met vele eigenschappen. Zo’n te beperkte beeldvorming geldt ook voor de hangjongeren die je onderweg naar huis tegenkomt op een straathoek en die meteen allerlei negatieve associaties bij je oproepen. Of bij mensen die zich niet laten vaccineren en die je meteen als wappie bestempelt.

In de politiek en in het bedrijfsleven wordt (mede door headhunters) bij positieve discriminatie ook steeds vaker de nadruk gelegd op een bepaald beeld: vijftig procent van het kabinet is vrouw, hoera! We hebben een migrant in de raad van commissarissen! En natuurlijk juich ik dat van harte toe en zie ik het streven naar diversiteit als een vooruitgang. Maar het gevaar schuilt erin dat je deze personen alleen nog maar associeert met het beeld waarmee ze gepresenteerd worden. En daarmee doe je hun geen recht. De beeldvorming dreigt zelfs het verrassende en ontwapenende in de weg te zitten. Want voor je het weet gaat de persoon in kwestie zich vormen naar het beeld en beantwoorden aan de verwachtingen. Dat verschaft hem of haar immers legitimiteit, zijn of haar plek is eraan te danken.

Ik moet nu denken aan een bekend schilderij van de Belgische schilder René Magritte, waarop hij heel gedetailleerd en realistisch een pijp heeft afgebeeld. Daaronder schreef hij: ‘Ceci n’est pas une pipe.’ Ik liet het werk aan mijn zoon en dochter zien en zij begrepen niet wat ermee bedoeld wordt. Wat wij daar zien is toch gewoon een pijp? Het leverde mooie filosofische beschouwingen op. Hoe beschouwen we de alledaagse werkelijkheid en wat we daarin tegenkomen? Je denkt een meisje te zien, maar is die ander dat wel? Je hebt die klasgenoot geclassificeerd als een vervelende pester, maar doe je haar daarmee niet tekort? En zo is er bij Magritte ook een levensgroot verschil tussen een pijp en het beeld van een pijp. Wie naar het schilderij van Magritte kijkt, die kijkt niet naar een pijp. Maar hij of zij kijkt naar een afbeelding ervan. En dat is dus iets anders. We moeten, kortom, het beeld dat we van de werkelijkheid hebben niet verwarren met de werkelijkheid zelf. Niets is immers wat het lijkt. Godzijdank niet!

Dat geldt voor wat we zien op een schilderij. En het geldt evenzeer voor wat we in elkaar menen te zien en wat we in elkaar menen te herkennen. Wanneer we gaan geloven in de beelden die we hebben van elkaar en van de werkelijkheid om ons heen, houden we niet alleen onszelf voor de gek. Wij houden ons dan ook gevangen in een perceptie van de werkelijkheid. Niets van wat ons omringt, en niemand die we kennen of ontmoeten, valt samen met het beeld, dat bij ons wordt opgeroepen.

Wie is de ander?

We worden door religieuze bronnen en door de kunsten uitgedaagd om onderscheid te maken tussen het beeld dat we hebben van de werkelijkheid en de werkelijkheid zelf. We moeten ons voortdurend kritisch bevragen: zien we wat we denken te zien? Wie is de ander? En daarom is het goed ons door kunst te laten aanspreken. Of door de verhalen die ons uit de traditie zijn aangereikt.

Onbevangen de werkelijkheid beschouwen. Vastgeroeste beelden ontmaskeren. Daartoe worden we uitgenodigd. Want wie het vertrouwen vindt om dat te doen, zal overweldigd worden door de schoonheid die de ander ons aanreikt en door het vernieuwende dat verrassende verbindingen ons zullen bieden. Ik pleit daarom voor meer religie, maar dan vooral in haar oorspronkelijke betekenis. Meer verbindingen. Voor de headhunter. Voor de predikant. Voor iedereen die zich in alle onbevangenheid wil verdiepen in een ander.

