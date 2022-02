Verzorging en luxe FD Talenten 2022: Hij zorgt voor meer diversiteit in onlinewinkels De mode-industrie staat niet bekend om haar diversiteit. Met een schare aan virtuele modellen die verschillen in maten, huidskleur en leeftijd biedt Michael Musandu consumenten meer herkenning, terwijl webshops profiteren van minder retourartikelen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: FD Talenten 2022: Hij zorgt voor meer diversiteit in onlinewinkels Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren