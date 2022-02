Achtergrondgesprekken 'Sylvana Simons heeft veel meer vrijheid dan ik’ Als boegbeeld van Femmes For Freedom vecht Shirin Musa tegen huwelijkse gevangenschap en voor de seksuele vrijheden van moslimvrouwen. Het leverde haar bewondering, maar ook kritiek op. Van Bij1 vooral. Gesprek over negatieve én positieve emancipatie. ‘Kinderen met een hoofddoek worden nu ook uitgenodigd op verjaardagsfeestjes.’ Voorlaatste deel van de serie Achtergrondgesprekken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Sylvana Simons heeft veel meer vrijheid dan ik’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren