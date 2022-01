Samenleving The Voice of Holland of de beerput waar iedereen al jaren inkeek Misstanden The Voice of Holland tonen hardnekkig grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het bewustzijn hierover is gegroeid, maar bedrijven zijn nog steeds te weinig doordrongen van de gevolgen van een verziekte cultuur op langere termijn. Signalen worden gemist, preventie komt nauwelijks van de grond.

