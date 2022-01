Buitenland Hoe Peking influencers naar zijn hand zet Uit internationaal onderzoek blijkt dat China westerse influencers — al dan niet direct — betaalt om positieve berichten over het land te verspreiden. De YouTubers zelf zeggen uit vrije wil te handelen.

