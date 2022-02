Werk & geld Terug naar je ex-baas: slim of zwaktebod? Of ze nu spijtoptant zijn of een grote kans zien: er zijn professionals die weer bij hun voormalige werkgever aan de slag gaan. Wie de juiste beweegredenen heeft en over het ongemak heen stapt kan een succesvolle comeback maken.

