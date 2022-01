Binnenland Nieuw adviespunt moet wetenschap beter wapenen tegen beïnvloeding en spionage Universiteiten kunnen vanaf maandag terecht bij een nieuw landelijk loket met zorgen over academische vrijheid of spionage. Maar het melden van risicovolle projecten wordt pas op z'n vroegst volgend jaar verplicht.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nieuw adviespunt moet wetenschap beter wapenen tegen beïnvloeding en spionage Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren