Samenleving 'De lat om “het gaat goed” te zeggen ligt nu veel lager' Corona vergrootte de ongelijkheid tussen generaties. Want geen college, geen feest en geen reizen kwam voor jongeren bovenop al bestaand gemis: geen huis, geen studiebeurs en minder zekerheid. 'Het is een mentaal slagveld om mij heen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'De lat om “het gaat goed” te zeggen ligt nu veel lager' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren