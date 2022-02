Cultuur De luchtige kunstwerken van Theo Botschuijver Theo Botschuijver werd vanaf de jaren zestig wereldberoemd met zijn opblaaskunst. Nu is er een schitterend overzicht van zijn oeuvre verschenen in boekvorm. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op zijn carrière.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De luchtige kunstwerken van Theo Botschuijver Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren