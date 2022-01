Buitenland Kenia’s brommertaxi’s beleven gouden tijden dankzij corona en techbedrijven Nu platformbedrijven zoals Uber de brommertaxi’s van Nairobi hebben omarmd, is er in de Keniaanse hoofdstad een wildgroei aan deze 'boda boda’s' ontstaan. Er zijn pogingen om de miljoenen vervuilende brommers te vervangen door elektrische exemplaren, maar niet iedereen is meteen enthousiast.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Kenia’s brommertaxi’s beleven gouden tijden dankzij corona en techbedrijven Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren