Tegenslag 'De longen moesten geen dag later komen’ Zelfstandig diëtist Chermaine Kwant had bijna de hoop op haar longtransplantatie opgegeven, als haar arts binnenstormt: 'Ze zijn er!' Een jaar na de behandeling vraagt die arts of ze promotie-onderzoek wil doen naar haar eigen ziekte. Hbo’er Kwant neemt de even eervolle als confronterende uitdaging aan.

