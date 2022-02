Persoonlijk Introvert met extravert werk Netwerken, borrelen, speechen, socializen met collega’s. Leuk, voor wie van nature outgoing is. Doodvermoeiend, als je introvert bent. Deze drie vonden een vorm om te bloeien in een branche waar extraversie de norm is.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Introvert met extravert werk Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren