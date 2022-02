Bestuur Na drugsvondst minder snel uit huis gezet Burgemeesters en rechters lijken terughoudender met het uit huis zetten van mensen die drugs op voorraad hebben. De kritiek op deze woningsluitingen neemt toe. De pandemie maakte het bovendien lastiger om mensen op straat te zetten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Na drugsvondst minder snel uit huis gezet Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren