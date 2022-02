Zorg Legt ziekenhuis Bernhoven een bom onder de zorgplannen van het kabinet? Bernhoven gold lange tijd als proeftuin voor vernieuwende en ook nog goedkopere ziekenhuiszorg. Nu verkeert het Udense ziekenhuis in zwaar weer. Dat roept vragen over het zorgconcept waar ook het nieuwe kabinet zijn beleid op baseert.

