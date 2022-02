Cultuur We moeten ons vaker verkleden, vindt schrijver Elfie Tromp Volgens auteur Elfie Tromp verdient mode meer aandacht. ‘Ik vind het vreemd dat sport zo breed gevierd wordt, tot wekelijkse talkshows aan toe, maar de ingenieusheid van mode wordt weggedrukt naar de wereld van luchtig entertainment.’

