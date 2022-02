Cultuur Chanel's nieuwe broedplek in een rauwe buitenwijk van Parijs Modehuis Chanel kocht jarenlang kleine ateliers op waar bijzonder handwerk wordt gemaakt. Van een verenspecialist tot een borduurexpert. Nu hebben elf van deze ateliers een nieuw onderkomen gekregen in een rauwe buurt in Parijs.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Chanel's nieuwe broedplek in een rauwe buitenwijk van Parijs Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren