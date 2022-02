Onderwijs Instroom zorgstudenten blijft hoog Minder studenten hebben zich ingeschreven voor de lerarenopleidingen dan vorig jaar. De cijfers komen daarmee weer op het niveau van voor de coronacrisis. Opmerkelijk is dat de instroom voor verpleegkundigen die correctie niet kent: die blijft stabiel hoog.

