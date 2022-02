Essay MeToo: verboden vruchten smaken het lekkerst Nee, het gaat bij het ‘The Voice’-schandaal niet om macht en seks, althans niet in de eerste plaats. Het gaat vooral om transgressie: het overtreden van de regels, stelt literatuurwetenschapper Solange Leibovici. Het verbodene geeft de daders een kick en een gevoel van almacht en juist daardoor zullen strengere regels maar beperkt helpen.

