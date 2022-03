Essay Verlangen naar vroeger Vrijwel iedereen van pakweg boven de veertig draagt iets van een zoete pijn met zich mee: de weemoed om de wereld uit zijn jonge jaren. Ook FD Persoonlijk-eindredacteur Sanne Kloosterboer kijkt soms met nostalgie naar een periode die nooit meer terug zal komen, maar ziet daar wel een gevaar in.

