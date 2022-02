Werk & geld Hoe beloon je als werkgever duurzaam gedrag? Met een groen arbeidscontract Twee extra vakantiedagen als je duurzaam reist. En voor ieder uur overwerk plant je werkgever een boom. Sinds kort kun je zulke afspraken maken in de Groene Arbeidsovereenkomst. Hoe werkt dat?

