Tegenslag 'Ik zat twintig minuten naar een witte muur te kijken' Projectmanager Thorben Meijer was ’s morgens vroeg in de sportschool. Hij deed buikspieroefeningen om aan te sterken van een operatie. Toen kreeg hij een stang van twintig kilo op zijn hoofd.

