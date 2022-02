Tegenslag 'Een claim? Waarom zou ik mijn tijd daaraan besteden' Twee maanden lang leefde letselschadeadvocaat Francisca Laporte met het vonnis dat ze zou komen te overlijden aan uitgezaaide botkanker. Totdat bleek dat ze een andere soort kanker had, die wel behandelbaar was.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Een claim? Waarom zou ik mijn tijd daaraan besteden' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren