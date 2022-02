Samenleving Inkomen en opleiding spelen mee bij aantal vaccinaties in een wijk Hoog inkomen of ouder dan 65 jaar? Dan is de kans op een coronavaccinatie ook groot. Sociaal-economische achtergronden lijken namelijk mee te spelen bij de keuze van Nederlanders om zich wel of niet te laten vaccineren tegen covid-19, zo blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Inkomen en opleiding spelen mee bij aantal vaccinaties in een wijk Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren