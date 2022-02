Onderwijs Hoe ondernemerspioniers de klas veranderen De markt voor lesmateriaal trekt steeds meer onderwijsondernemers. Het FD sprak met spelers die als pionier begonnen, snel groeiden en het lesgeven zichtbaar beïnvloedden. 'Vernieuwing komt niet vanuit politieke plannen, maar vanuit ondernemerschap.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe ondernemerspioniers de klas veranderen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren