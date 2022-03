Werk & geld Mr Frank Visser is dé burenruzie-expert van ons land. ‘Mensen pikken minder van elkaar.’ Hoe voorkom je ruzie met je buren? En klopt het dat hoger opgeleiden conflicten anders beslechten dan lager opgeleiden? ‘Zogenaamd nette mensen kunnen ook de meest verschrikkelijke dingen uithalen’, zegt mr. Frank Visser.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Mr Frank Visser is dé burenruzie-expert van ons land. ‘Mensen pikken minder van elkaar.’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren