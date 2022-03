Onder ons De vader van Lisa Loeb: ‘Ik plaag haar graag met haar idealen’ Voormalig uitgever Peter Loeb (67) over zijn dochter, Lisa (32), onder meer cabaretier, en singer-songwriter.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De vader van Lisa Loeb: ‘Ik plaag haar graag met haar idealen’ Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren