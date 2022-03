Luchtvaart In vier uur van Amsterdam naar New York Na het mislukte avontuur met de Concorde bleef het lang stil rond supersonische vliegtuigen. Maar met de Overture, van vliegtuigbouwer Boom Supersonic, lijkt het weer te gaan gebeuren: sneller vliegen dan het geluid.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In vier uur van Amsterdam naar New York Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren