Buitenland Californië wacht op de tsunami De vraag is niet of, maar wanneer een verwoestende tsunami de Amerikaanse westkust bereikt. Tegen een watermuur van vijftien meter valt niet op te bouwen, dus gaat de aandacht uit naar het voorlichten van mensen. 'Iedereen moet weten wat te doen als het zover is.'

