Buitenland In Litouwen heet Taipei Taiwan, tot woede van China In een poging om economisch minder afhankelijk te zijn van de grote Chinese markt, opende Litouwen een diplomatieke vertegenwoordiging van Taiwan. Het land ruikt de kans op Taiwanese investeringen in de halfgeleiderindustrie.

