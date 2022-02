Achtergrondgesprekken

‘Vooroordelen? Zorg dat je er kracht uit put’

Andy Kraag (1976) groeide op in een arbeiderswijk in de Achterhoek. Als tiener werd de zoon van Indische ouders in winkels nauwlettend in de gaten gehouden, nu is hij hoofd van de Landelijke Recherche. Voor slachtoffergedrag heeft de oud-marinier dan ook weinig begrip. 'Nederland is niet het Zuid-Afrika van de jaren zeventig.' Slot van de serie Achtergrondgesprekken.