Onderwijs 100.000 mbo'ers doen een studie met lage baankans, moet dat anders? Nu personeelstekorten oplopen, komen mbo's in het vizier als potentiële grootleveranciers van arbeidskrachten. Maar hebben zij de sleutel tot snel meer personeel eigenlijk wel in handen?

